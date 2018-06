Postimehe video ja galerii: vaata, kuidas MM-sarja üldliider Lõuna-Eestis kihutab

Neuville on varemgi Maarjamaa teedel kihutanud – kuus aastat tagasi sai belglane Rally Estonial teise koha. Siis oli tema istumise all Citroën DS3 WRC. Võistlema ta Eestis aga siiski ei hakka. «Sardiinia nädalavahetus näitas, et on asju, mida peame konkurentidega võrreldes oma testidel arendama,» sõnas Neuville pärast eduka Sardiinia ralli lõppu Postimehele.