Kaspar Koort: kas Senegal suudab korrata 2002. aasta muinasjuttu?

Pühapäevane matš Jaapaniga näitas aga ära, et nii lihtsalt need asjad ei käi. Kuigi kahel korral mindi juhtima, lubati jaapanlastel mõlemal korral viigistada ning pigem võivad senegallased rahul olla, et punktigagi pääsesid. Viimases voorus ei lähe midagi lihtsamaks, kui vastamisi minnakse Poola vastu hiilgava esituse teinud Colombiaga. Tõsi, ka kaotus võib aafriklased edasi viia, kuid sel juhul tuleb loota, et Jaapan kaotab veel suuremalt Poolale.