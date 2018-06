Mäkinen annaks Räikkönenile võimaluse, Ogier torkas soomlast teravalt

«Kui ta tahab tagasi tulla, olen kindel, et ta võiks hästi sõita. Iseküsimus on see, kas ta ikka tahab. Ja seda teame ju kõik, et ta pole suurem asi töömees,» lausus Ogier portaalile Motorsport.com otsekoheselt.

Räikkönen lahkus käimasoleva kümnendi alguses vormel 1 sarjast ja sõitis aastatel 2010-11 MM-sarjas, kuid suuremat edu ei saavutanud. Soomlane osales Citroëni roolis kahe hooaja jooksul kokku 20 rallil ja katkestas neist kuus, jõudes punktikohale ehk esikümnesse 11 korda. Tema parimaks jäi 2010. aasta Türgi rallil saadud viies koht. 2012. aastal naasis ta Lotuse vormel 1 tiimi ning liitus 2014. aastal uuesti Ferrariga, kus sõidab tänaseni.

2010. aastal koos soomlasega koos Citroëni noortemeeskonda kuulunud Ogier rõhutas, et kindlasti tuleks Räikköneni liitumine ralli MM-sarjale kasuks. «Tema nimi tooks igal juhul uusi huvilisi. Ent mäletan, et aastate eest oli tal keeruline alustada ja nüüd, kui ta on rallist mitu-mitu aastat eemal olnud, pole asi sugugi lihtsam. Tuleb ka arvestada, et MM-sarja tase on minu meelest kõrgem kui toona,» lisas prantslane.

Ehkki kuulujutud sellest, et Räikkönenist saab uuel aastal Ott Tänaku meeskonnakaaslane, levisid vahepeal väga hoogsalt, tõmbas Räikkönen mai lõpus ise neile kriipsu peale. «Kuulujutt ja väljamõeldis,» oli soomlase toonane lühike vastus. «Ega see saladus ole, et mulle ralli meeldib, aga mingit lepingut mul küll pole. Neid jutte ikka kirjutatakse, kuid mis see minu asi on,» leidis Räikkönen.

Toyota rallimeeskonna juht Tommi Mäkinen lausus aga nüüd, et tema annaks kaasmaalasele kindlasti võimaluse. «Veel pole ta midagi testinud, aga miks mitte? Kui ta tahab meie autot proovida, siis pole küsimustki, las teeb seda,» sõnas Mäkinen.

Räikköneni võimetes tema erinevalt Ogier'st ei kahtle. «Tean, kuidas ta sõidab. Ta sõidab väga hästi,» sõnastas ise samuti neli korda maailmameistriks tulnud Mäkinen Räikköneni oskuste taseme lihtsalt. 2009. aastal sõitis Räikkönen MM-sarjaks valmistudes Itaalia ja Soome rallidel just Mäkineni juhitud võistkonna autoga.