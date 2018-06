Red Bulli sõitjad pöörasid ootamatult tülli, tiim hoiab Verstappeni poole

Kvalifikatsioonis seitsmenda aja saanud Ricciardo süüdistas pärast ruudulise lipu langemist Verstappenit, et too käitus ebaausalt ega lasknud tal enda tuules kiirust koguda. Kvalifikatsiooni kolmandas voorus näis, et meeste vahel tekkis arusaamatus, mille käigus aeglustanud Ricciardo soovis Verstappenit endast mööda lasta. Too ei võtnud aga vedu.

«Mis toimub?» uuris Verstappen raadio teel ja sai tiimilt soovituse: «Sõida lihtsalt temast mööda.»

«Ei,» oli hollandlase kiire vastus. «Eelmisel nädalal olin mina ees, nüüd on tema. Kamoon, mehed.» Käsu kordamise peale vastas ta uuesti eitavalt: «Ei, see on ju tava.» Seepeale ütles tiim vaid, et ta oma ringile keskenduks.

Verstappen sai lõpuks viienda aja, Sebastian Vettelile määratud karistus kergitas ta aga neljandasse stardiruutu. Seitsmendaks jäänud Ricciardo sõnas aga Sky Sportsile, et on pettunud. «Ei ole väga meeldiv. Meil oli kolm kiiret ringi ja iga kord olin mina see, kes teistele õhku murdis. Üks kord – hea küll. Aga see ei tee mind õnnelikuks. Oleks võinud ausam mäng olla.»

Verstappen ei saanud tiimikaaslase hädaldamisest aga üldse aru, viidates Red Bulli põhimõttel – ühel etapil sõidab ees üks, teisel teine mees. «See pannakse alati enne nädalavahetust paika. Mina olin eespool Paul Ricardi rajal, tema jällegi sellele eelnenud etapil. See asi sai selgeks räägitud – nüüd oli tema kord ees sõita. Väga lihtne, nii lihtsalt on. Mina olin Paul Ricardil kõikidele kiiretele ringidele minnes eespool, seega oligi õige, kui tema siin sama teeb,» lausus Verstappen.

Teisalt sõnas ta, et mõistab mõnes mõttes Ricciardo pahameelt. «Tahame ju mõlemad võimalikult head aega kirja saada ja loomulikult ka teineteisest üle olla. Aga kui öeldakse, et üks mees sõidab kvalifikatsioonis eespool, siis nii ka on. Samas ei usu ma, et juhtunu meie vahele mingit kiilu lööks.»

Ka Red Bulli tiimijuht Christian Horner leidis, et Verstappenil oli igati õigus. «Mehed teavad reegleid, siin pole midagi selgitada,» ütles ta Sky Sportsile. «Meil on väga lihtsad põhimõtted, mida oleme kasutanud viimased seitse aastat – boksist minnakse esimesena rajale etappide kaupa kordamööda. See on ainus võimalus ausust tagada. Täna oli Danieli kord esimene olla ja ilmselt tundis ta, et Max saab sellest kasu.»