Griezmann ootab MMi veerandfinaalis emotsionaalset lahingut oma tütre ristiisa vastu

«Diego on suurepärane sõber, ma veedan temaga koos praktiliselt kõik päevad. Olen temaga koos riietusruumis kui ka vabal aja. Ta on minu tütre ristiisa, nii et mäng Uruguaiga tuleb kindlasti emotsionaalne,» rääkis Griezmann pressikonverentsil.

Griezmann usub, et mäng ei tule sugugi lihtsam vaatamata sellele, et teab Uruguai koondusest nii Godini kui ka Jose Maria Gimenez , kes on samuti tema meeskonnakaaslane Madridi võistkonnast. «Ma ei arva, et see lihtsam olema saab. Pigem on nende vastu just keeruline, kuna nad teavad kõike, mida mulle teha meeldib,» rääkis Griezmann.