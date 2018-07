Mercedese boss Wolff: Ferrari tiimikorraldused oleksid olnud ebainimlikud

Mercedese meeskonna jaoks oli sõit enam kui masendav: katkestasid nii soomlane Valtteri Bottas kui ka britt Lewis Hamilton. Hamiltoni jaoks oli antud olukord seda valusam, et tänu katkestamisele tõusis temast MM-sarja üldarvestuses taas ühe punktiga mööda kolmandaks tulnud Vettel.

Kuna pärast Hamiltoni katkestamist oli seis selline, kus Ferrari sõitjaid tagant keegi ei ohustanud, kartis Mercedese pealik Toto Wolff, et Ferrari meeskond võib mängida kaardid Vetteli peale, et sakslane rohkem punkte saaks. «Meie ei oleks sellises seisus kindlasti korraldusi jaganud. Õnneks ei teinud ka nemad seda. Olgem ausad, hetkel on alles juuli, nii varakult meeskonnas korraldusi jagada kohtade vahetamise osas oleks olnud ebainimlik,» rääkis Wolff Autosport.com-ile.