Jälle tüli üles kiskunud Maradona ajas marru isegi FIFA

Maradona on juba Lõuna-Korea ja Nigeeria jalgpallurite peale karjunud, neile keskmist näppu näidanud, võimsalt Argentina väravaid tähistanud, staadionil magama jäänud, haiglasse viidud. Kolumbia-Inglismaa kaheksandikfinaali eel otsustas ta aga oma meelsust üles näidata ning hakkas Kolumbia fänniks. Pärast penaltiseerias saadud 3:4 kaotust oli ta aga kohtuniku peale tige ning ütles Venetsueela väljaandele Telesur, et kõiges oli süüdi kohtunik.

«Ütlesin Gianni Infantinole, et kui ma töötaksin FIFA-s, muudaksin kõike. Kohtunik teab palju pesapallist, aga ta ei jaga tuhkagi jalgpallist. Kolumbia mängijad palusid VARi kasutamist, aga ta ei võtnud neid kuulda. Inglased viskasid kaks korda ennast pikali ning ta ei karistanud neid. See oli vargus! Vabandan kogu Kolumbia rahva ees, sest kaotuses pole süüdi mitte mängijad, vaid kohtunik!»

FIFA sellist avaldust – ja veel VIP-külaliselt – ei oodanud ning teatas pressiteate vahendusel, et Maradona avaldus on täiesti sobimatu ja põhjendamatu. «FIFA-l on äärmiselt kahju selliseid avaldusi lugeda mängijalt, kes on teinud ajalugu.»