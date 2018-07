Red Bulli pealik Horner: Renault oli meie halvas esituses süüdi

«Honda ja Renaulti mootorid on hetkel väga võrdsed, küsimus on selles, kes suudab oma mootorit paremini edasi arendada. Sel nädalavahetusel oli Renaulti mootoriga väga keeruline sõita. Me ei saa pugeda peitu statistika eest, mida ma nädalavahetusel nägime,» vahendab Racer.com Horneri sõnu.

Silverstone'i rada on üks enim jõu vahekordi välja toov rada, kuna see on lai ja kiire. Kvalifikatsiooni ajal sõideti 82% ajast täisgaasiga, mis tähendab, et rajal mängib suuresti rolli tippkiirus ja jõuallika töövõime. Red Bull on varasemalt teatanud, et uuest hooajast lõpetatakse koostöö Renault'ga ning aastatel 2019 ja 2020 võisteldakse vormel 1 sarjas Honda mootoritega.