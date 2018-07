Rallilegendi tunnustus: Tänakust saab praegu vaid ülivõrdes rääkida!

Kas eestlastel on ralligeen sees? «Eestlases on nii hea soogeneetiline baas tootmaks Õunpuid, Tänakuid, Märtineid. Jumal, neid tuleb kogu aeg! Need maailmameistrid liiguvad praegu siin ringi isa kukil!»

«Kümme aastat tagasi oleksin ma öelnud, et ma peaaegu ei teeks vahet Vello Õunpuul ja Hans Rüütlil. Ja siis Markko Märtin oleks kolmas, kes on ääretult andekas, ääretult sümpaatne. Täna jäävad paraku need teisele - kolmandale - neljandale kohale. Ott on nii küps! Muidugi loob meeskond vaieldamatult talle need tingimused ning teha kõike nii, et vaid tema suudab sõita.»