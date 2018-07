Maailma esireket langes! Suure slämmi finaal peetakse üle pika aja Nadali ja Federerita

Djokovic murdis esimeses setis Nadali pallingu seitsmendas geimis ja sellest serblasele piisas, et sett võita. Teises seti kolmandas, neljandas ja viiendas geimis ei suutnud kumbki mängija oma pallingut hoida ja Djokovic jäi murdega tagaajaja rolli, millest serblane enam välja ei suutnud rabeleda.

See tähendab seda, et lõppes kuue Suure slämmi turniiri pikkune seeria, kus finaalis vähemalt üheks osapooleks oli Nadal või šveitslane Roger Federer. Kaks aastat tagasi USA lahtiste finaalis kohtusid Djokovic ja Federeri kaasmaalane Stan Wawrinka ning pärast seda on alati olnud finaalis Nadal ja/või Federer, aga seekord mitte.