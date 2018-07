WRC-tähed kinnitavad: Rally Estonia võiks kuuluda MM-sarja

«Olen päris rahul. Täna pärastlõunal õnnestus meil lõpuks leida kombinatsioon, millega võiksime sihtida ka MM-rallil kõrgemaid kohti. Üritasimegi olla pigem järjepidevad ning mitte nii väga vajutada, sest kui hakkad vajutama, tulevad ka riskid,» rääkis Paddon, kes pidi pühapäeval ka rehvi vahetama.

«Soomes on meil rohkem võimalust ja põhjust pedaali vajutada. Teadsime, et Oti võitmine läheks tema kodus raskeks. Ta on ju nendel teedel üle kasvanud. Muidugi oli see meile palju raskem, aga hea, et ta oli meile tähiseks. Võib-olla oli ta ühel hetkel viimasel piiril, meie mitte, seda ei tea, aga vahel olime päris võrdsed. Küll aga on Ott kindlasti Soomes üks kiiremaid.»

Kuna Rally Estonia oli Paddonile ja Marshallile viimane Soome ralli eelne test, katsetati ka uut pehmemat rehvisegu, mis sobiks eelkõige vihmasteks ilmadeks. Kuigi vihma päikeselõõsas ei tulnudki, olid Paddoni sõnul tingimused imelised.

Minu jaoks oli see tõesti väljaspool WRC-sarja üks parimaid rallisid, kus ma võistelnud olen

«Me pidime ju seda kuskil proovima, aga see oli ikka liiga pehme!» muigas Paddon. Ta tõdes, et kolme päeva jooksul saadi just tänu sellistele tõikadele oma masina detailid paika. «Tunnen end autos niivõrd mugavalt ja kui saab rallit sõita sellistes tingimustes – oh, see on nüüd üks mu lemmikrallidest!»

Tõepoolest, uusmeremaalane rääkis Rally Estoniast ülivõrdes ning tahaks seda näha ka WRC kalendris. «Siin oli WRC-sarjale sarnanev atmosfäär, korraldus. Isegi siis kui katsetel midagi juhtus, polnud suuri viivitusi. Kõik käis kella järgi. Minu jaoks oli see tõesti väljaspool WRC-sarja üks parimaid rallisid, kus ma võistelnud olen.»