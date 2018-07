Eesti neljapaadid leppisid MK-etapi B-finaalis viimaste kohtadega

B-finaalile eelnevad päevad näitasid, et Eesti võistkondadel sel korral finaali asja pole. Ent fakt, et korraga võistleb maailma eliidiga kaks nelikut, oli omamoodi intrigeeriv ja näitab sõudmise kandepinna laienemist riigi tippsõudmises, kirjutab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg .

Killing lisas, et sõudjatel on olnud nii häid kui halbu momente, kuid puudub tehnilise töö stabiilsus. See, millistest sõudjatest moodustatud nelik sõidab augusti alguses Šotimaale Stratchclyde’i Euroopa meistrivõistlustele, otsustatakse eelolevaks kolmapäevaks, 18. juuliks.