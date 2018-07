Täht ja Kollo jõudsid rannavolle etapil poolfinaali, Eesti esiduo jäi finaalis kaotajaks

Nõlvak ja Tiisaar rääkisid pärast kohtumist, et finaalivõit jäi mitmete erinevate detailide taha. «Paljud detailid, mis olid paigast ära päris palju ja kokku tegid sellise «kompoti» ja olime oma mängust päris kaugel,» kommenteeris Tiisaar viimast matši ja lisas, et nautis kodupubliku ees mängimist väga. Lõppenud turniirilt on Nõlvakul ja Tiisaarel finaalikaotusele vaatamata palju kaasa võtta. «Väga palju kogemusi eelkõige, eriti nende olukordade lahendamine, kui jääme kaotusseisu,» ütles Nõlvak.