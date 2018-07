Eesti võrkpallikoondislane jätkab karjääri Itaalias

Nurgaründaja usub, et tugeva võrkpallimaa Itaalia esiliiga on heaks hüppelauaks. «Itaalia on kindlasti samm edasi, päris asine samm ja Cretu ka soovitas Itaaliat. Seal lihtsaid võistkondi pole, ei saa kergemalt ühtegi mängu võtta. Pinget on rohkem ja eks mängijatelt ka nõutakse rohkem, mul on uue hooaja osas kõrged ootused. Minu klubiline taust pole välislepingu teenimiseks just väga hea, tänu koondisemängudele ma selle lepinguni jõudsin. Klubil on miinimumeesmärk jõuda play-offi,» lisas võrkpallur, kes juba uuel nädalal alustab taas treeninguid Eesti rahvusmeeskonnaga ja valmistub augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks.