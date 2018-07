Islandi koondisega imet teinud peatreener lahkus ametist

Hallgrimsson suutis seitsme aastaga panna kogu Islandi rahva koos jalpalli armastama. Lisaks islandlastele hakati väikerahvast toetama üle kogu maailma. Hallgrimssoni lugu on seda huvitavam, et mees töötas Islandi koondise peatreeneri ameti kõrvalt ka kohaliku hambaarstina.

«Ma tunnen ennast tänulikult, et mul oli võimalus olla selle suurepärase meeskonnavaimuga võistkonna osa. On olnud au juhtida teed tulevastele põlvedele ning olla osa suurest osast ajaloost. See on privileeg, jätta antud projekt pooleli sellises staadiumis,» seisis Hallgrimssoni avalduses.