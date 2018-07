Enesekindel Ogier: Neuville'i hooaeg saab keerulise jätku

Ogier on hetkel Neuvillest maas 27 punkti. Viimase viie aasta jooksul on Ogier saabunud Soome alati MM-sarja liidrina, kuid sel aastal saab tema nautida vähemalt ühte sõidujoont enda ees, mille peab sisse sõitma Neuville. Ogier' arvates muutub Neuville elu just teepuhastaja rolli pärast tõeliselt keeruliseks.

«Mul on siiani head võimalused MM-sarja võitmiseks. Meil on veel kuus etappi sõita, niiet kaotada ja võita on veel meeletult punkte. Hetkel ei ole küll põhjust paanikaks,» vahendab autosport.com Ogier' sõnu.

«Loomulikult on Neuvillel veidi kergem, kuna temal on võrreldes minuga pisikene punktivahe, aga siinkohal hakkab minu kasuks mängima stardipositsioon. Me rääkisime seda ka Sardiinias, aga ma tean, et tulemas on päris mitu rallit, kus esimesena startides on tõeliselt keeruline,» rääkis Ogier.

«Minu jaoks on tähtis, et ma oleksin keskendunud ja nagu ma juba ütlesin, ma ei tohi sattuda paanikasse. See hooaeg on olnud keeruline. Rootsis kaotasime tänu teeoludele eest startides niipalju punkte, et samahästi oleksin võinud jätta sellel rallis startimata,» lausus Ogier.

«Nüüd ei jää mul muud üle, kui anda endast kogu edasise hooaja jooksul parim. Ma saan startida Soomes teadmisega, et ma ei pea teed puhastama. Vahest on sellise teadmisega väga keeruline endast maksimumi välja suruda,» rääkis Ogier sellest, miks ta usub, et tal on olemas omad võimalused.

«Siiani on Neuville esinenud väga hästi ja tal on olnud stabiilne hooaeg. Tal on olnud ka palju õnne – isegi halbadel nädalavahetustel on tal õnnestunud piisavalt punkte koguda. Nüüd tuleme me pausilt tagasi ja olen tõeliselt põnevil,» rääkis Ogier.

«Neuville püüdmine ei ole minu suurim katsumus, kõik ütlevad, et kõige raskem hooaeg oli minu jaoks eelmine. Ma ei ole nõus ka sellega, et Neuville püüdmine minu kõige tähtsam katsumus on – iga hooaeg on omamoodi tähtis ja igat tiitlit saavutada on omamoodi keeruline. Isegi kui ma sellel hooajal ei võida, olen ma siiski viiekordne maailmameister,» lausus Ogier.