Vettel Leclerci meeskonda ei oota: eelistaksin jätkata sama koosseisuga

«Ma usun, et Charles'i ootab ees imeline karjäär, ta on väga hea. Ta on meeldiv inimene ja ta on tõsiselt kiire, tal on kõik asjad olemas, et saada heaks sõitjaks. Mina arvan, et ta ei peaks kiirustama,» rääkis Vettel, kui uurimise alla tuli Leclerci variant uuel hooajal Ferrari meeskonnas.