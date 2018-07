Sildaru kolmest olümpiamedalist: praegu on see kõigest unenägu

See tähendab, et Maarjamaa suurlootusel Kelly Sildarul, kes pidi möödunud talvel Pyeongchangi talimänge vigastuse tõttu televiisori vahendusel jälgima, on kolme ja poole aasta pärast Hiina pealinnas toimuvatel mängudel võimalus võistelda kolme medali nimel, sest juba varem on olümpiamängude kavas freestyle-suusatamise pargi- ja rennisõit.

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru sõnul polnud ROKi otsuses midagi üllatavat, sest lumelaudurid on juba Big Airi edukust tõestanud. «See oli natuke etteaimatav. Lumelaud on sama alaga edukalt kavas olnud,» sõnas Tõnis Sildaru ning märkis, et Kelly ettevalmistust tehtud otsus kuidagi ei mõjuta. «Siiamaani on Kelly soovinud jätkuvalt teha kolme ala ja nende vahel treeningplaane jagada.»

Eesti talispordisõbrad unistavad järgmistelt talimängudelt kolmest freestyle-suusatamise medalist, kuid Sildaru perekond ei rutta sündmustest ette. «Jalgpallis on pall ümmargune – nii on igal spordialal. Võime vabalt jääda viimaseks, aga loomulikult teeme tööd eesmärgipäraselt. Tulemus sõltub sellest, kuidas sõit välja tuleb. Täna on kindlasti kolm medalit kõigest unenägu,» rääkis Tõnis Sildaru.

Teistest uutest aladest on Pekingi olümpiamängudel kavas meeste freestyle-suusatamise Big Air, naiste ühebobi ning järgmised segavõistkonna alad: lumelauakross, lühiraja kiiruisutamine, vigursuusatamise hüpped ja suusahüpped. Muuhulgas otsustas ROK vähendada murdmaa- ja laskesuusatajate kvooti, mis tähendab, et Pekingi mängudele pääseb nende alade esindajaid senisest vähem. Kui laskesuusatajatelt võeti ära paarkümmend kohta, siis murdmaasuusatajate täpne arv pole veel paika pandud. Lisaks andis ROK teada, et naiste kahevõistlus, mille lisamist kavasse samuti taotleti, jäi siiski välja.