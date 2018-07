Noorte käsipallikoondis sai EM-il esimese kaotuse

Päev varem kindlalt Soome alistanud Eesti kohtus laupäeval oluliselt kõvemast puust vastasega – Valgevene on selle vanuse finaalturniiridelgi tihe osaleja ning võitis 2000. aastal U20 EM-il hõbemedali. Mõlemad meeskonnad alustasid hea kaitsetööga ja läks aega üle kolme minuti enne kui vastased juhtima asusid.

Kui 14. minutil tuli ilusa kombinatsiooni järel Alfred Timmo käest 3:7 ja vastased jäid vähemusse, tundus, et Eesti saab mängu sisse. Kahjuks oldi rünnakul endiselt suurtes raskustes ja kui saadigi pall teele saata, lendas see kas mööda või väravavaht Kirill Mukasei näppudesse. Valgevene tegi 7:0 vahespurdi, juhtis 22. minutiks juba 14:3 ning võitis poolaja 17:6.

Teine pooltund algas postide vahele tulnud kehralase Rainer Seermanni tõrjega, kuid peagi kasvatas Valgevene edu tosinale väravale. Eesti püsis siiski mängus ning kolm tabamust Sarapuult ja üks Ülljo Pihuselt tõid 36. minutil tabloole ümmargused numbrid 10:20. Lähemale ei pääsenud Eesti kuidagi ning viimast kaheksat minutit alustati kaotusseisult 16:29.

Eesti noormehed ei loobunud võitlusest ja võitsid mängulõpu koguni 6:0. Häid tõrjeid tegi Seermann ning rünnakul olid täpsed nii Sarapuu, Pihus kui Otto Karl Kont. Lõpuvile kõlades olid Valgevene võidunumbrid 29:22 ning alagrupi suursoosik kirjutas tabelisse teise võidu. Päeva esimeses kohtumises Kreeka alistanud Fääri saartel on nagu Eestilgi kaks punkti. Viimases mängus lähevad täna vastamisi samuti kahe punktiga Leedu ja nullil olev Soome.

Teist päeva järjest oli Eesti resultatiivseim pallur Sarapuu, kes täna tabas kümme korda. Pihus viskas viis, Timmo kolm, Mathias Rebane kaks väravat ning Kont ja Tõnis Kase lisasid ühe tabamuse. Kahe päevaga on Põlva Serviti paremäär Sarapuu visanud 21 väravat.

«Kurb, aga täna meil eriti mängida ei lastud,» sõnas Eesti koondise peatreener Kalmer Musting. «Isegi natuke üllatav, et me üldse algul minema ei saanud, sest lootsin natuke paremat. Aga Valgevene kaitse oli meie jaoks ületamatu. Me teadsime nende aktiivset 5-1 kaitset ja valmistusime selleks, aga rünnak oli meil täna nõrk.»