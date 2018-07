Ogier kergitas saladuseloori, mida M-Sport enne Soome rallit tegi

Ogier võitis Soome ralli viimati 2013. aastal, eelmisel aastal ta katkestas. «Teadsime juba eelmisel aastal, et meie auto on siin hea ning meil oli ka nüüd testil väga hea tunne, kuid see on ralli, mis ei andesta ka kõige vähimatki viga. Kindlasti anname endast parima ning eesmärk on koju naasta korraliku punktisaagiga.»