Ott Tänak: tahaksin kunagi proovida ka mõnda teist sarja

Ott Tänak, millal taipasid esimest korda, et sinust võib saada elukutseline rallisõitja?

Unistasin sellest juba pärast oma esimest võistlust. Olen alati olnud võistlushimuline, kuid sain esimese maitse suhu 2010. aastal, kui sõitsime PWRC-s. Võitsime kaks, kuid samuti katkestasime kahel rallil liidrikohalt.

Millised on sinu esimesed mälestused Soome rallist?

Minu esimene Soome ralli oli 2008. aastal, kui tutvusin vaid rajaga, et saada üldisemalt WRC-st aru. Hiljem tulin siia pealtvaatajana ning nautisin rallit. Soome on kindlasti parim koht, kus WRC autosid vaadata.

Oled sa oma senise hooajaga rahul?

Üldiselt olen väga õnnelik uues tiimis. Olen meie koostööga rahul ning mulle meeldib, et tiim on aidanud mul Yarisega nii kiiresti kohaneda. Samuti on hea näha, et oleme selle autoga kiired.

Olid sa üllatunud, et saavutasid kohe hooaja alguses sedavõrd hea kiiruse?

Olin üllatunud kiiruses, mida näitasime Montes. Kui auto on hea, pole väga raske häid aegu näidata.

Eelmisel aastal domineeris Soome rallit Toyota. Usud sa, et Toyota suudab ka sel aastal tugeva ralli teha?

Mäletan väga hästi kui tugev Toyota eelmisel aastal oli. Kuid väga palju mängis rolli ka see, et nende soomlastest piloodid tundsid väga hästi kiiruskatseid. Seega on raske öelda, kas Toyota oli niivõrd hea auto või sõitjate pärast. Aga me teame, et meile on Soome ralliks pandud kõrged ootused.

On võit Soomes sinu ainus eesmärk?

Mõeldes tiitlivõitluse peale, siis jah. Võit on ainus viis, kuidas situatsiooni parandada.

Mida ütled Jari-Matti Latvala keerulise hooaja kohta?

Hooaeg on tema jaoks olnud raske, kuid tema selja taga on tugev ja pikk karjäär ehk ta on sarnaste olukordadega tuttav. Olen kindel, et ta suudab oma kogemusi kasutades olukorda parandada.

Kuidas võrdleksid oma meeskonnakaaslasi Jari-Mattit ja Esapekkat?

Iseloomu mõttes on nad üsna sarnased. Jari on väga aus ja avatud inimene. Esapekka on vähemalt sama aus, kuid palju rahulikum.

Kuidas Tommi Mäkinen bossina on?

Tommil on väga palju kogemusi. Ta on näinud palju selliseid olukordi, mida meie praegu läbi elame. On tore, et ta on meie tiimipealik. Meil on väga avatud suhe ning me räägime kõigest.

Millistes teistes mootorispordi sarjades meeldiks sulle sõita või mida sa tahaksid pärast WRC karjääri teha?

Tahaksin kindlasti proovida ka teisi sarju, kuid kindlasti neljal rattal ning kruusal.

Soome tuleb palju eestlastest fänne, mida sa neile öelda tahaksid?