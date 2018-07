Nii nad ütlesid: WRC rallisõitjad pelgavad Soomes lahtist kruusa

MM-sarja üldliider Thierry Neuville, kes mullu oli Soomes hädas pidamisega, peab rallile startima esimesena. Kuna aga Soomes on olnud pikem kuivaperiood, tähendab see seda, et kruus on kuiv ja lahtine. See muudab kruusarallil niigi keerulise teepuhastaja rolli veelgi raskemaks. «Teame, et see ralli on meile korralik väljakutse, aga proovime Ogier’ rütmis püsida,» ütles Neuville.

Ralli soosikuteks peab Belgia rallimees Toyota sõitjaid. «Teame väga hästi, et oleme Toyota kodus ning neilt on oodata tugevat rallit. Kuid oleme ka ise testimiselt päris palju vajalikku informatsiooni saanud ning loodame lõpuks Soomes hea tulemuse vormistada,» jätkas Neuville.

Lahtist kruusa mainis pressikonverentsil ka Toyota sõitja Esapekka Lappi. «Teed on tänavu kitsamad, lahtine kruus teeb olukorra veidikene keerulisemaks. Kindlasti on palju üllatusi teistel läbimistel lahtiste kivide näol. Jah, see on jätkuvalt Soome ralli, aga veidikene erinev.»

Etapiks Rally Estonial valmistunud Craig Breen tõi Soome rallist rääkides esile selle muutused võrreldes eelmise aastaga. «See ralli on teistsugune. Teed on kitsad, aga kohe kindlasti pole see aeglane ralli. Lisaks tuleb olla tähelepanelik, sest kurvides pole muru seest kive näha. See tähendab, et lõikamisel tuleb olla ettevaatlik.»