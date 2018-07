Mäletatavasti läksid Tänaku kaks eelmist rallit aia taha. Portugalis sai saatuslikuks teele sattunud kivi, Sardiinias õnnetu maandumine trampliinilt. Kividega on probleeme olnud ka Latvalal, sest need lõpetasid tema Argentina ja Portugali ralli. Asi läks suisa nii kaugele, et Sardiinias rajaga tutvudes peatus soomlane spetsiaalselt selleks, et mõni suurem kivi raja äärest minema visata.