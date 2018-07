Postimees Soomes. Tänak avaldas nipi kuumusega hakkama saamiseks

Mads Östberg kaotab eestlasele 1,1 sekundit. Tänak nentis ise hommikut kommenteerides, et olukord on tema ja Martin Järveoja jaoks olnud väga keeruline:

«Oleme olnud päris õnnelikud, et nii varakult rajale minnes ja nõnda libedal teel sõites püsime ikkagi nõnda kõrgel kohal. See on üpris üllatav. Kindlasti on meie jaoks päev hästi alanud. Teised olid võib-olla unised ja ei kasutanud oma eelist ära. Üldiselt on läinud loogilist rada pidi.»

«Oleme andnud igal katsel endast maksimumi ja rohkemat me ei suuda. Andsin endast parima, mis oskasin. Vigu ei teinud. Häda ei ole midagi. Loodame, et pealelõuna tuleb samamoodi. »

Tänaku sõnul on peamine tagada homseks võimalikult hea (loe: puhta teega) stardikoht: «Täna peame endast parima andma ja loodetavasti oleme õhtuks tipu lähedal ja võitluses. Homme on meie jaoks peamine päev.»

Tänaku sõnul on katsete teistel läbimistel tema töö veidi kergem. «Ma olen kuulnud, et tingimusel on paremad kui harilikult. Aga eks me vaatame. Pealegi on üks täiesti uus katse veel ees, mida pole varem sõidetud. See saab olema paras väljakutse. Aga pole mõtet kurta – peame oma töö ära tegema.»