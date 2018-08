Neuville: oleksin tahtnud tiimilt samasugust abi nagu sai Ogier

Kokku suutis Ogier Soome ralliga vähendada kaotusseisu MM-arvestuses kuue punkti võrra, mis tähendab, et Neuville’ist jääb ta nüüd maha 21 silmaga.

«Kui M-Sport poleks tiimikorraldusi jaganud, oleks Ogier olnud seitsmes ja mina üheksas. Aga see on osa rallist ning mul pole midagi selle vastu. Ka meie oleksime võimalusel sama teinud. Me ei teinud Soomes soovitud tulemust, aga kokkuvõttes ei läinud meil ka kõige hullemini,» ütles Neuville.