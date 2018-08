Uibo konkurent 9000 punkti ületamisest: mõtlen sellele, aga see pole prioriteet

«Mõtlen sellele, aga see pole prioriteet. Minu eesmärk on eelkõige võita EM-kuld. Mulle meeldib võistelda, aga ma ei taha keskenduda vaid sellele, et pean kindla punktisumma tegema. Arvan, et minus on piisavalt potentsiaali, aga ma ei taha olla kutt, kes lubab, et teeb midagi. Tahan, et 9000 punkti piiri ületamine oleks üllatus!»