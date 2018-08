Jalgpalli otsepilt: Paide jahib legendide toel Flora vastu kauaoodatud võitu

Enne mängu:

Tabeli kuuendal real olev Paide on võitnud kaks kohtumist järjest – pärast Kuressaare 2:1 alistamist suudeti möödunud nädalavahetusel sama tulemusega võõrsil alistada ka Narva Trans. Viimasest viiest liigamängust on Paide võtnud lausa 12 punkti ning tabelis lahutab neid pühapäeval Levadiat üllatanud Tartu Tammekast, kes on viiendal real, kõigest kolm punkti.

Kuigi Flora on pidanud kaotusevalu tundma eurosarjades ning lisaks maikuus toimunud Tipneri karikafinaalis, siis viimati jäädi koduliigas vastasele alla 14. aprillil, kui kaotati Levadiale 1:2. Tabelis on Flora teisel kohal ning ühe mängu enam pidanud Nõmme Kaljust lahutab neid vaid kolm punkti. Levadia, kes on samuti Florast mängu rohkem pidanud, on Florast kolmandana nelja punkti kaugusel.

Tänavu on meeskonnad vastamisi läinud kahel korral ning mõlemal korral on Flora võitnud. Viimati suutis Paide Floralt punkte napsata kodus 2016. aastal aprillis, kui lepiti viiki. Järgnevad üheksa matši on lõppenud Flora võiduga.

Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Juri Frischer.

Mängu raames jõuavad Paidesse ka mööda Eestit ringi reisivad Meistrite liiga, Euroopa liiga ja juba järgmisel nädalal Tallinnas Lillekülas peetava Superkarikafinaali karikad. Lisaks on Paide lubanud mänguks kohale tuua hulgaliselt Linnameeskonna legende.

Karikate ringreisi ajakava Paides: