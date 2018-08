Ajutraumadega tegelev arst: jalgpallis tuleks palli peaga mäng ära keelata

Doktor Bennet Omalu avastas oma uuringute käigus, et jalgpallis peaga palli mängimine põhjustab traumaatilist entsefalopaatiat (CTE). See on ulatuslik aju struktuuri või talitluse häire, mille sümptomiteks on mälukaotus, depressioon, paranoia või agressiivsus.

«Minu arvates tuleks jalgpalli professionaalsel tasemel peaga palli löömist piirata. See on lihtsalt ohtlik. Alla 14-aastased lapsed peaksid mängima üldse jalgpalli, kus on vähem kehalist kontakti. Selline vorm tuleks välja töötada. Lisaks tuleks keelata alla 18-aastastel jalgpalluritel peaga palli mängimise,» rääkis Omalu BBC-le.

«Ma tean, et osadel inimestel on väga raske selliste asjadega leppida, aga teadus areneb. Samuti muutub ka inimene ajaga ja ma usun, et sellised muutused oleksid hetkel tõesti vajalikud,» rääkis Omalu.

Uuringute aluseks võeti 2004. aastal 72-aastaselt surnud Inglismaa endine professionaalne jalgpallur Jeff Astle, kes esindas West Bromi jalgpalliklubi. Ta suri ajutrauma tagajärjel, mis oli põhjustatud peaga palli löömisest. «See on fakt. Nüüd me lihtsalt uurime, kui palju on selliseid jalgpallureid veel maailmas, kes on samal põhjusel surnud,» rääkis jalgpalluri tütar Dawn Astle.