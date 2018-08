Liverpool lõpetas kontrollmängud võidukalt, Klavani hooaja algus kahtluse all

Hooajal 2017-18 on Klavan enne Meistrite liiga finaali käinud Liverpooli eest väljakul 28-s kohtumises, neist 20-s on ta kuulunud algkoosseisu. Märtsi lõpus Postimehele antud intervjuus sõnas Klavan: „Kui sellises keskkonnas suudad mängida ja teatud hulk mänge on juba kogunenud, siis tead, et see on sinu enda väljavõideldud koht. Kohe kindlasti olen sellega väga rahul. Väga paljud ju arvasid, et mul ei kogune nii palju mänge. Tõsi, ma pole olnud läbi hooaja põhimees, aga mängude arvuga olen juba tõestanud, et minu koht on selles meeskonnas.“ Peatreener Jürgen Klopp on eestlasega igati päri, sest märkis kaks nädalat tagasi, et klubi on huvitatud Klavani 2019. aasta suveni kestva lepingu pikendamisest.

FOTO: Reuters/Andrew Yates/Scanpix