Intervjuu! Gerd Kanter: jään oma pärandiga kindlasti rahule

Esimese päeva nn vaba spordimehena veetis ta perega Berliini loomaaias kaelkirjakuid ja pandasid vaadates, õhtul elas kaasa aga Rasmus Mägile ja Magnus Kirdile. Aga emotsioonide virvarri keskel oli aega ka vestluseks, kus sai pilgu heita nii minevikku kui ka tulevikku.

Sinu poeg Kristjan tegi üllatuspeol nalja: kui küsisid, kas issi võistlust vaatasid, vastas ta ei. Aga abikaasa Liina ütles pärast, et Kristjanit pidi pärast ikka pikalt lohutama, sest issi ei saanud esikohta. Millised Kristjani hommikused emotsioonid olid? Millest ta aru sai?

Suurest melust ta veel aru ei saa, küll aga ta saab aru sellest, kui ma kodus Martin Kupperit võidan. Eks ta ootused on ühtepidi põhjendatud – on ju neid esikohti päris palju võidetud, aga issi seda nüüd ei teinud. (Naerab.)

Viienda koha toonud võistlusest on nüüdseks möödas juba 15 tundi. Terve Eesti vist rõõmustas, et vähemalt Robert Hartingile (kes sarnaselt Kanteriga karjääri lõpetas – toim) sai ühe sentimeetriga ära tehtud. Palju sa oled seda võistlust nüüd seedinud?

Eks lõppakordina oli Hartingi alistamine muidugi magus, aga on selge, et medali võitmine olnuks veelgi erilisem. Võimalust ikka pakuti. Võistlus oli aga ikka piisavalt meeleolukas ja tagasidest saan aru, et enamik on rahul.

Sinu abiline Indrek Tustitki viskas õhku, et Kanter vist ikka nii rahul küll ei ole ja nüüd on ehk Tokyosse (suveolümpia 2020) minek?

Ütleme nii, et ega seda ikka ei tule. Indreku enda kohalolek on olnud viimasel ajal auklik ning ilma temata ma kindlasti hakkama ei saa. Tema ärakäigud tennise tõttu olid juba päris pikad ning siit on ka palju tervisemuresid jäänud lahendamata. Kui ta paar nädalat ära on, siis saab hakkama. Aga äraolekud venivad ikka pikemaks ning kui on probleemid, siis abi nii lihtsalt ei saa.

Kui raske ja valus see viimane aasta ikkagi oli – kas oli juba vana mehe tunne sees või jäi hing sisse?

Kõige keerulisem ongi ikka nende vigastustega. Sügisel algab kõik mõnusalt, kevadistes laagrites on tulemused igati rõõmupakkuvad, aga kui ühel hetkel poeb vigastuseuss sisse, on selles mõttes keeruline. Sellel aastal oligi kõige keerulisem hetk, kui me tulime teisest Lõuna-Aafrika Vabariigi laagrist tagasi. Indrek oli väga pikalt eemal, otsisin inimesi, kes mind aidata võiks, aga kuna see protsess on väga pikk ja vaevaline, siis miski ei aita. Nelja-viie nädalaga vajud sügavale põhja ära ning see ongi kõige raskem.