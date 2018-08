Video: Sebastien Ogier' Saksamaa ralli eelne test pakkus nii suurepärast kiirust kui ka eksimusi

Sebastien Ogier' peamiseks eesmärgiks oli koguda pärast kiireid kruusakatseid uuesti tunnetust kitsastel asfaltteedel ning lisaks sellele katsetada esimest korda uut aerodünaamikat kõval teekattel. Teatavasti võeti uus aerodünaamika kasutusele enne eelmis MM-rallit Soomes.



Ogier peamine eesmärk Saksamaal on edestada Hyundai pilooti Thierry Neuville'i. «Meie eesmärk on alati anda endast parim ja võidelda võidu nimel. Seda me püüame saavutada ja punktivahet sarja liidriga vähendada,» sõnas Ogier, kes on kolmekordne Saksamaa MM-ralli võitja.