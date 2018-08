Endine Arsenali ründaja: Sterling saab kriitikat inimeste rassistliku viha tõttu

23-aastane Sterling on olnud pidevalt meedial hambus. Viimati tehti suur skandaal tema jalale tätoveeritud relvast, aga näiteks häiris inimesi ka see, et ta ostis oma emale maja. Lisaks kõigele jalgpalli välisele sai ta kriitikat ka oma esituste eest MMil.

«Kui palju mängijaid te jalgpallimaailmas näete, kes saavad iga asja eest niimoodi kriitikat nagu Sterling saab? Kriitika on üks asi, millega iga jalgpallur peab toime tulema, aga ma ei näe ühtegi mängijat, kes saaks nii palju kriitikat, nagu Sterling saab,» vahendab BBC Wrighti sõnu.

«Ma usun, et tema vastu on algatatud mingi viha, sest iga asi mis on temaga seotud, keeratakse tema vastu. Internetis on mingid inimesed, kes peavoolu meedias teevad seda meest pidevalt maha, nii lihtne see ongi,» rääkis Wright.

«Kui te vaatate seda hulka kriitikat, mis tema suunas tuleb, siis on seal ainult üks lahendus. Seal on päris suur hulk asju, mis on seotud rassismiga. Mis muu see olla saab kui rassism, mis inimesi õhutab?»arvab Wright.