FIFA uus reegel võib saada Aafrika jalgpallurite päästerõngaks

Nimelt viidi Aafrikas professionaalsel tasemel mängivate jalgpallurite seas läbi küsitlus, tänu millele selgus, et üle 40% mängijatest ei saa oma palka õigeaegselt kätte. Näiteks Gaboni jalgpalluritest oli lausa 96% saanud palka viivitusega. Tihti ei saada palka ka üldse kättte.

Vaatamata sellele jätkavad paljud mängijad siiski mängimist, kuna unistavad pääsust Euroopa meeskondadesse. Ühtlasi teavad nad, et Euroopasse pääs tagab neile korraliku palga. Nii üritavad paljud mängijad lõpuni välja ilma korralikku palka saamata.

Nüüd võttis FIFA vastu otsuse, millega on õigus mängijatel ka ise meeskonnast lahkuda, kui nad ei saa ettenähtud palka. Varem ei olnud see võimalik, kuna meeskond omas jalgpalluri mängijaõiguseid, kuid nüüd saab mängija koos nendega lahkuda. Lisaks sellele määratakse klubile ülemineku keeld, mis tähendab, et meeskonda mängijaid juurde tuua ei saa.