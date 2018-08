Citroeni meeskonna juht Budar uue hooaja kohta: kõik sõltub sellest, kui palju meie tippsõitja maksama läheb

Lihtne aritmeetika ütleb, et kui meeskonnaga liitub suuri väljaminekuid nõudev sõitja, siis võib raha jäädagi vaid kahe auto stardijoonele lubamiseks. Budar seletas, et olukord pole nii lihtne. Tuleb võtta arvesse, et kui Citroeniga liitub kas Ogier või Neuville või miks mitte Loeb, siis ärataks see ka suuremat toetajate huvi, ehk tähendaks suuremaid rahalisi võimalusi. «Esmane eesmärk on paika saada meie esisõitja. Siis vaatame edasi,» oli Budar konkreetne.

Kuigi Citroen tundub rallimeeskonna taga kindlalt seismas on olukord praegu veel lahtine suurtoetaja Abu Dhabiga. Kehtiv leping lõpeb meeskonnal nendega käimasoleva hooajaga, uuele pole veel osapooled allkirju pannud. Budari sõnul pole välistatud ka uue suutoetaja tulemine.

«Arvan, et partneril on oluline teada, kas suudame tiitlite eest võidelda või mitte. See on ka põhjustanud praeguse olukorra, kus meil pole uueks hooajaks nimisponsorit. Kui pakume partnerile (tippsõitja näol – toim) võimaluse kuuluda tiimi, mis näitab, et suudab võidelda võitude eest, olukord muutub.»

Praegu kuuluvad kahe põhisõitja hulka norralane Mads Östberg ja iirlane Craig Breen. Kui tippsõitjat meeskonda ei meelitata, kas on ka variant, et jätkatakse samas koosseisus? Budar ütles Postimehele, et kui jätkata täpselt samamoodi nagu tänavu ei astuks meeskond vajalikku sammu edasi. «Ma ei saa öelda, et suudaksime praeguste sõitjatega võidelda võitude ja MM-tiitli eest. See pole realistlik.»

«Me otsime sõitjat, kes suudab võita igal pinnasel ja iga ralli. Praeguste sõitjatega oleme saavutanud küll häid tulemusi, sõltuvalt pinnasest ja oludest, kuid me tõesti vajame sõitjat, kes suudab võidelda rallivõitude ja MM-tiitli eest,» rääkis Budar.

Mis saab Loebist uuel hooajal? Tänavu on Citroen saanud vanameistriga kokkuleppe, et ta osaleb kolmel MM-etapil. Mehhiko ja Korsika on Loebi jaoks seljataga, oktoobris ootab veel ees Kataloonia ralli. Teoorias on juba välja käidud plaan, et kuna rallikrossi MM-hooaeg algab alles pärast seda, kui kolm autoralli MM-etappi on juba seljataga, võiks Loeb hakata kaasa sõitma kohe hooaja algusest. Budar vastas kindlalt ja spekuleerimata: «Me ei otsustas uueks aastaks midagi enne, kui meie esisõitja pole selgunud.»