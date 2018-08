PM Saksamaal. Lappi loodab pühapäeval eestlaste toetusele

Nimelt on kaalul siiski MM-tiitel ning iga Neuville'i käest napsatud punkt oleks eestlasele kulla hinnaga. Lappi on päri.

«Kindlasti on mul kõiki toetajaid vaja. Ma isegi ei mõelnud selle peale, aga see tuleks Otile kasuks küll,» muigas ta südamest.

Toyota edu kindlustab ka teine soomlane Jari-Matti Latvala, kes kaotab teist kohta hoidvale Dani Sordole kõigest 0,8 sekundiga.

«Homne esimene katse on segu veiniistandustest ning külateedest. Meie oleme külateedel paremad, Dani jälle vastupidi. Arvan, et meie šansid on 50:50. Kui tahad teist kohta saada, tuleb gaasi vajutada!»