Türgi rallil tuleb eestlastel võitlus kahe autoralli MM-sarja tiitli nimel

MM-sarja liidrina jätkab endiselt belglane Thierry Neuville 172 punktiga. Sebastien Ogier’l on kogutud 149 punkti ja Ott Tänakul 136. See tähendab, et Tänaku vahe sarja liidriga on pärast Saksamaa rallit 36 punkti. Ogier'st jääb Tänak maha veel 13 punktiga.

Ogier' püüdmine puhta sõiduga on vägagi teostatav, arvestades, et ralli võitja teenib teise koha saanud piloodist seitse punkti rohkem. Ainukese erinevuse võib sisse tuua punktikatselt teenitud punktid. Alles jäänud nelja etapiga ei ole 13. punkti tagasi võitmine kuigi keeruline.

Küll on aga keerulisem lugu Neuville'iga, kes edestab Tänakut lausa 36 punktiga. Teoreetiliselt ei ole ka see ülesanne midagi võimatut, kuna Neuville'iga võrreldes tuleb igal etapil teenida vähemalt üheksa punkti rohkem. Samas paistab, et kindla sõiduga Neuville lõpetab üldiselt eesotsas ning Tänakule nelja etapivõitu kandikul ette ei kanta.

Järgmine MM-etapp Türgis võib saada vägagi otsustava tähtsusega ralliks. Kuna seda etappi pole sõidetud alates aastast 2010, on kogemused kõigil minimaalsed, mis tähendab, et edukas suudab olla see sõitja, kes oludega kiiremini kohaneb.

Nii Ogier, Neuville kui Tänak on kõik Türgis aastal 2010 sõitnud. Ogier võistles juba siis WRC autoga ning lõpetas ralli neljandana. Neuville sõitis etapi kaasa Citroen C2 S1600'ga, kuid pidi 10. kiiruskatsel tehnilistel põhjustel raja äärde jääma.

Tänak võttis siis osa Mitsubishi evolution X'ga ning suutis näidata vägagi head kiirust. Saarlane hoidis üldarvestuses lausa üheksandat kohta, mis oleks tähendanud, et isegi sellise autoga sõites oleks ta võinud tulla MM-punktidele. Ralli lõppes saarlase jaoks siiski üle katuse käimisega, kuid üks on kindel – Türgi ralli peaks Tänakule hästi sobima.

Lisaks Tänakule läheb imet lootes Türki ka meie teine saarlasest rallisõitja - JWRC piloot Ken Torn, kes hoiab juuniorite arvestuses enne viimast etappi neljandat kohta. Torni päästerõngaks võib Türgis saada see, et juunioritele jagatakse sellelt etapilt topelt punkte, ehk võitja teenib lausa 50 punkti.

Torn on kogunud hooajaga 49 punkti, JWRC-sarja liider Emil Bergkivist aga lausa 88 punkti. Teist kohta hoiab teinegi rootslane Denis Radström, kes on kogunud 74 punkti ja kolmandal kohal olev prantslane Jean-Baptiste Franceschi on teeninud 62 punkti.

Torn peab Türgis lootma rootlaste ebaõnnele. Samas on JWRC sarjas võistlusautodeks Ford Fiesta R2T esiveolised masinad, mis rasketel teedel kipuvad küllalti kergelt lagunema. Nii pidi ka Torn Portugali ralli jätma pooleli veovõlli purunemise tõttu. Torni ülesanne saab olema võtta ise maksimum, samas lootes, et rootslasi tabab ebaõnn.

Torni on aitamas tegelikult veel üks õlekõrs, milleks on JWRC sarjas antavad punktid katsevõitude eest. Nimelt saab iga katsevõitja MM-sarja juurde ühe punkti. Järelikult on Türgist võimalik võitjal maksimaalselt koguda 67 punkti.

Sel juhul ei tohiks Bergkvist teenida üle 28. punkti ja Radström 42. punkti. Kui Torn suudaks võtta maksimumi, siis rootslaste poodiumilt välja jäämine tähendaks juba Torni maailmameistriks tulekut.