Red Bulli meeskond hakkas Ricciardot süüdistama valeinformatsiooni jagamises

Nimelt Red Bulli meeskonna konsultant Helmut Marko tuli välja avaldusega, mille põhjal võiks arvata, et Ricciardo jagas meelega valeinformatsiooni oma tuleviku kohta. Teatavasiti Renault'ga liitunud Ricciardo olevat väidetavalt lubanud lepingut pikendada.

«See on väga kahtlane olukord. Ungari GP-l lausus Ricciardo Red Bulli omanikule Dietrich Mateschitzile, et talle meeldib võistkonnas ja ta on tuleval teisipäeval sõlmimas uut lepingut meie võistkonnaga. Aga ta ei teinud seda,» rääkis Marko Austri telekanalile Servus.

«Teisipäeval, kui ta lepingut sõlmima pidi, helistas ta mulle ja ütles, et uuel aastal on tema võistkonnaks Renault. Ma võin ainult eeldada, et ta ilmselt ei usu meie Honda projekti või siis Renault' pakkus talle tõepoolest nii suurt raha,» arvas Marko.

ESPN-i väitel on aga Ricciardo Marko laused ümber lükanud, väites, et uus leping Red Bulliga oli küll lähedal, aga ta ei ole kunagi kuskil nõustunud lepingu pikendamisega.