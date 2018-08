Siim-Sander Vene enne MM-valikmänge: kaotada pole meil midagi

Vaatamata sellele, et koondis noor on, ei ole Vene arust olukord väga palju varasemaga muutnund: Eks ta veidi teistsugune oli, aga üks tsükkel oli ära ja harjub kõigega, elu läheb edasi. Laias laastus on sama tunne tagasi olla, mõned mehed on muutunud, aga töö käib sama moodi ja treenerid on samad.