Venus Williams viskas nalja: vähemalt mängib Serena seekord minu vastu üksinda

Noorem õde Serena leidis järjekordsest vastasseisust nii positiivset kui negatiivset. «Ma ei ütleks, et olen põnevil. Kohtume jälle turniiri varajases faasis. Kõige raskem on selle juures fakt, et elan talle alati kogu hingest kaasa. Ma tahan, et ta võidaks, aga ma pean teda võitma,» tõi Serena välja vastasseisu negatiivse asjaolu.