Paide lähenes Tammekale, Tulevik lõpetas kurva seeria

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik on homse päeva kuulutanud perepäevaks. Kell 10 algavate ettevõtmiste lõppvaatuseks on Viljandi ja Paide meeskonna Eesti meistrivõistluste kohtumine. Pilt on tehtud Premium-liiga 11. vooru kohtumiselt, kui viljandlased võõrustasid JK Narva Transi.

FOTO: Marko Saarm/Sakala