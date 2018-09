Eestlane jõudis Barcelona pokkeriturniiril finaallauda, esikoha auhind 1,6 miljonit

Juba praegu on Tikerpe taganud endale 287 050 euro suuruse auhinnaraha, aga esikoha võitmise puhul pälviks ta 1 611 500 euro suuruse auhinna (2.-5. koha omanikud teenivad vastavalt 859 050, 590 000, 424 250 ja 354 200 eurot). 5300-eurose sisseostuga turniiri kogu auhinnafond on 9 365 350 eurot.

Eesti pokkerimängijate ühekordne rekordvõit turniiripokkeris on praeguse seisuga 425 141 eurot, mille pälvis Madis Müür 4. kohaga 2014. aastal Bahamal toimunud EPT osavõistlusel PokerStars Caribbean Adventure (PCA).

27-aastane pärnakas Tikerpe on kolmas EPT põhiturniiridel finaallauda jõudnud Eesti pokkerimängija. Lisaks talle ja Müürile on seda suutnud Raigo Aasmaa 2011. aastal Tallinnas toimunud EPT osavõistlusel, kui sai kolmanda koha.

EPT on 2004. aastast toimuv võistlussari, mis koosnes hiilgeaegadel (hooajad 6-8, mis mängiti üle-euroopalise pokkeribuumi tippajal ehk 2009-12) koguni 13-st etapist. Viimastel aastatel on etappide arv vähenenud ja hooaega hakatud arvestama kevadest sügisesse, mitte vastupidi. Barcelonas mängitakse EPT 14. hooaja kolmas etapp. Kaks esimest toimusid märtsis ja mais vastavalt Sotšis ja Monte Carlos, hooaja neljas ja viimane etapp on kavas detsembris Prahas.