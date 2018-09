Valus pauk Eesti koondisele! Mattias Käit vigastusega väljas

«Seis on kehv. Midagi head ei ole. Pean teisipäeval Inglismaale tagasi lendama. Diagnoosiks on sportlase song, mida tuleb nüüd opereerida, et oktoobriks terveks saada. Taastumine peaks kestma kaks nädalat,» sõnas Käit.

«Hetkel olen kolm nädalat harjutusi teinud ja asi on hoopis kehvemaks läinud, valu on juba suurem. Tuleb operatsioonil ära käia ja siis kaks nädalat taastuda ja trenni minna, et oktoobriks valmis olla,» lisas poolkaitsja.

Vigastus on täpselt sama, mis painas Käiti ka 2016. aasta lõpus pärast valiksarjadebüüti, kus ta lõi 4:0 võidumängus Gibraltari üle kaks väravat. Toona pidi Käit järgnevad matšid vahele jätma ning läks operatsioonile. Paraku ilmnes nüüd, et ilmselt tulnuks kasutada teistsugust operatsioonitehnikat, sest koduklubi Fulhamiga hooajaks valmistudes hakkas tunda andma täpselt sama koht, mis veidi vähem kui kaks aastat tagasi. «On vaja operatsioon veidi paremini teha,» sõnas Käit.

Reimi jaoks tähendab Käidi vigastus, et laupäeval Kreeka vastu ja järgmisel teisipäeval Soome vastu on ta valik keskpoolkaitses oluliselt ahtam. On ju Käit olnud Reimi jaoks kindel usaldusalune, kelle ta on punktide peale peetud kohtumistes määranud põhikoosseisu alati, kui poolkaitsja tervislik seisund seda on võimaldanud. Eelmises MM-valiksarjas oli Käit nelja väravaga ka Eesti resultatiivseim mängija.

Kuna Konstantin Vassiljev on koduklubis ilmnenud segaduste tõttu taandatud Gliwice Piasti duubelrivistusse, mis mängib Poola tugevuselt kuuendas liigas, pole tema kasutamine algkoosseisus mõeldav.

Keskpoolkaitsjatest on Reimi valikus seega Ilja Antonov, Artjom Dmitrijev ja Marek Kaljumäe. Peatreener märkis, et võimalik on seal mängitada ka Karol Metsa, sest keskkaitsesse mehi jagub ja Metsast jäänud tühimiku täitmine ei valmistaks suurt peavalu. Kõige tõenäolisem on aga, et Kreeka vastu moodustavad Eesti meeskonna poolkaitse südamiku Antonov ja Dmitrijev.

Tulevik selgub jaanuaris, võib-olla

Käit valmistus küll hooajaks Premier League’i tõusnud Fulhami põhimeeskonnaga, aga seal peatreener Slavisa Jokanovic talle oodatult kohta ei leidnud. Tervenedes ootavad Käiti ees mängud Fulhami U23 meeskonnas. Käit on varem märkinud, et arenguks peaks ta ikkagi meeste jalgpallis kaasa tegema. Seetõttu võis eeldada, et Käit siirdub algavaks hooajaks või pool-aastaks kuhugi laenule, ent seda ei juhtunud.

«Võimalust minna laenule mõnda Inglismaa madalamasse liigasse ma ei otsinudki. Aga vigastus ja laenule minek omavahel seoses polnud. Tõsi, üleminekuakna lõpu poole, kui vigastus tekkis, oli kuhugi siirdumine juba keerulisem. Aga vigastus polnud otseselt põhjus, miks ma kuhugi laenule ei läinud. Ise tahtsin küll laenule minna. Tundub, et kahjuks tuleb mängida U23 meeskonnas. Ise küll ei tahaks, aga tuleb mängida nii palju ja hästi, kui saan, ja siis loota, et jaanuaris midagi juhtub,» rääkis Käit.

Poolkaitsja leping Fulhamiga kestab alanud hooaja lõpuni, aga klubil on ühepoolne optsioon seda aasta võrra pikendada. Jutuajamisi Käidi tulevikust on küll peetud, ent need on olnud segasevõitu sisuga, märkis poolkaitsja. Praegu valitseb teadmatus. «Ei saa aru, mida Fulham tahab või ootab,» tõdes Käit.

18. juulil kuulus Käit sõprusmängus Istanbuli Fenerbahce vastu ka Fulhami põhikoosseisu ja sai madistada Türgi klubi nimeka keskkaitsepaari Martin Skrtel - Roman Neustädter vastu. «Mängida oli väga tore ja lahe, aga mind kasutati tipuründajana, kus ma pole ei tea kui kaua tegutsenud. Küsisin, miks sel positsioonil. Vastati, et mind nähakse kui ründajat. Aga samas U23 meeskonnas nähakse keskpoolkaitsjana. Seal vist ei räägita omavahel nii palju, kui võiks,» märkis Käit.