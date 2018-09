Kanepi kerkis nullpunktist tagasi valitsejanna kimbutajaks

Serena Williamsi jõudemonstratsioon Kaia Kanepi vastu oli US Openi neljandas ringis täpselt nii võimas ja halastamatu nagu tablool seisnud numbrid 6:0 väljendasidki. Aga õnneks ei lõppenud mäng üheainsa setiga. Järgmise kahe seti jooksul tõestas Kanepi ligi 24 000-pealise publiku silme all veenvalt, et on maailma parimale naismängijale Williamsile vääriline partner.