Hamilton: ma ei mõista Ferrari fänne, kes mind välja vilistasid

«Sellisel suurel areenil nagu me oleme, on suhteliselt lihtne saada sellist negatiivset suhtumist. Teine asi on aga see, et kas me sellest välja teeme. See võib hingele haiget teha, aga mina sain sellest täna tohutult energiat juurde, nii et kui nad seda soovivad, siis andku aga minna,» lausus Hamilton.