Tennisistid võitlesid US Openil õhupuudusega: mõtlesin, et ma suren!

«Mõtlesin, et väga palav on. Täna oli üks nendest õhtutest, kus tundsin, et õhku ei tule peale. Õhuringlus puudus, ma ei saanud hingata,» rääkis Federer pärast 6:3, 5:7, 6:7, 6:7 kaotust maailma 55. reketile John Millmanile.

«See oli üsna ebamugav. Mida matš edasi, seda selgem on, et higistad üha rohkem ja rohkem. Kaotad energiat. Aga John sai sellega väga hästi hakkama. Võib-olla seepärast, et ta tuleb maailma niiskeimast kohast, Brisbane’ist!» suutis šveitslane naljagi teha.

Ukrainlanna Lesia Tsurenko (WTA 36.) oli aga kokkukukkumise äärel. Tsurenko oli vastamisi tšehhitari Marketa Vondrousovaga (WTA 103.) ning võitis küll kaks tundi ja 32 minutit kestnud kohtumise 6:7, 7:5, 6:2, kuid tunnistas, et ühel hetkel hakkas maapind tema jalge all kõikuma.

Lesia Tsurenko FOTO: Jerry Lai / Jerry Lai-USA TODAY Sports/Sipa USA

«Mu pea käis kohutavalt ringi ning palusin jumalat või kedagi, et ma saaksin kiiremini varju alla. Mõtlesin, et nüüd ma suren! Aga siis adusin, et mul on vaja vaid viite minutit. Natukese aja pärast hakkas mul veidi parem,»sõnas ta.