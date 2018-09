Kelly Sildaru teeb seda, mis meeste konkurentsis pole enam võimalik

Milles eestlanna harukordsus seisneb? Esmalt selles, et ta võistleb kolmel freestyle-suusatamise alal. Kui pargisõidus ja Big Airi hüpetes on võistlejate nimekiri üsna sarnane – on ju Big Air üks pargisõidu elementidest –, siis rennisõit on juba hoopis teine ala.