Nadal pääses poolfinaali pärast viie tunnist põnevuslahingut Thiemiga

Nadal jooksis kohe pärast mängu lõppu teisele poole platsi ja rääkis Thiemiga lühidalt juttu. «Ma ütlesin Dominic'ile, et mul on tõeliselt kahju, aga ära anna alla. Tal on veel kõvasti aega turniire võita ja tulevikus ta seda kindlasti ka teeb,» vahendab BBC Nadali mängujärgset kommentaari.