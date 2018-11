Järelvaadatav: Pärnu nigel hooaeg jätkus kuiva kaotusega Riiale

Riia meeskonnale oli see hooaja viiendaks võiduks, millega jätkatakse esikolmikus. Pärnu on jätkuvalt tabeli kaheksandal real.

Pärnu peatreener Avo Keel sõnas eile volley.ee-le, et ootab nädalavahetuse kahest mängust lätlastega punktilisa: «Oleme tegelenud oma murelapse ehk servi vastuvõtuga kõvasti, eks homme-ülehomme näeme, kas sellest ka kasu on. Taavet Leppikut me endiselt kasutada ei saa, ta jäi uuesti angiini. Teised on täie tervise juures ja vaatame, kui kõva see Riia siis on.»