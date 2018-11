Andres Sõbra Karud tõmbavad Kadrinas elu käima!

Jutuks on Pärnust pärit mängumees Rait Tammet, kellele leiti ajateenistuse kõrvalt võimalus korvpalli edasi harrastada ja Karudega liituda. Matšiks Rae Kossuga on ootused üle kahemeetrise atleetliku palluri suhtes ilmselgelt kasvanud. «Kui nüüd mängisime Haapsalus, siis ta pani neli või viis korda ülevalt alla nii et mürises,» meenutab Sõber.

Kuulan vestlust ja suunurgad venivad järjest ülespoole, sest tajun, et suuri muutusi pole toimunud ja 65-aastane treener on omas elemendis ehk teisisõnu varem publikut magnetina saali tõmmanud rahvamees on kogu oma hiilguses tagasi. Kuigi Andres Sõbrale pole viimased aastad olnud meelakkumine, on tema kirg korvpalli vastu alles ning naljad koos väljaütlemistega endiselt mahlakad.