Vanglas loengut pidanud maratoonar: juba uksest sisse astudes tundsin tuttavat lõhna

«Viimati kui vanglas käisin, oli see aastal 2001 Viljandis, siis kinnipeetavana. Aeg on teine, hooned on erinevad, kuid juba uksest sisse astudes tundsin tuttavat lõhna. See on mingi iseloomulik vangla lõhn. Üks esimesi tundeid, mis mind vangide ees seistes valdas, oli piinlikkuse tunne. Seda ma ka neile sissejuhatuseks väljendasin,» kirjutas Nurme.

«Mul oli piinlik, et mehed kelle ees ma seisan, ei saa tunda seda vabadust nagu mul päeva esimese pooles oli. Aga selle piinlikkuse juures ei tundnud ma raasugi, et minu elu on väärtuslikum ja olulisem kui nende oma. Olen Jumalale ja Tartu vangla juhtkonnale tänulik ilusa pooleteist tunni eest kaasmaalaste keskel.»

Nurme rääkis aasta tagasi saates «Hommik Anuga», kuidas ta halvale teele omal ajal sattus.

«Poistega, kellega me vabal ajal ringi hängisime, tegime vahepeal suitsu ja jõime ka alkoholi, kuigi me olime 13-14-aastased. Asi läks natuke kaugemale ja peale alkoholi tarbimise me lõpuks varastasime poodidest ja mõnest teisest kohast ka. See kõik tuli välja ja sellega läksime kohtu alla ning mulle anti kriminaalkaristus,» meenutas sportlane.

17-aastaselt leidis Nurme aga tee Jumala juurde.